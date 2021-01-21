ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаеве полиция задержала экс-нардепа: он пытался сбежать на машине, его догнали и разбили в кровь лицо – СМИ

Сам экс-нардеп Александр Жолобецкий утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на авто к собственному дому, надели наручники и ударили в лицо, пишут "Новости-N".

Полиция отпустила экс-нардепа, только составив три административных протокола
Полиция отпустила экс-нардепа, только составив три административных протокола
Фото: novosti-n.org

В Николаеве вечером 19 января полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого, сообщает местное издание "Новости-N".

Сообщается, что бывший депутат выпивал в одном из заведений города и пьяным уехал на авто. Патрульные остановили машину, за рулем которой сидел Жолобецкий.

Водитель из авто не выходил, а после короткой беседы с полицией пытался скрыться на машине. Однако патрульные догнали авто и заставили остановиться. На предложение пройти тест на алкотестере "Драгер", Жолобецкий не согласился, отказался он также проехать и в нарколабораторию.

"При общении с патрульными экс-нардеп вел себя агрессивно. Возник конфликт, из-за чего копы надели на него наручники. Также во время стычки Жолобецкому разбили лицо", – пишут "Новости-N". 

С ним в авто ехала его жена. Их вместе доставили в местный райотдел полиции, где конфликт продолжился.

Сам Жолобецкий утверждает, что за руль он сел трезвым и пила спиртное только супруга. По его версии, полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на авто к собственному дому, надели наручники и ударили в лицо.

"Моя физиономия доказывает, что со мной общались не совсем корректно. Я был абсолютно трезв и отвечал на все требования полиции",– заявил экс-нардеп в райотделе полиции.

Александр Жолобецкий с женой. Фото: novosti-n.org
Александр Жолобецкий с женой. Фото: novosti-n.org

Экс-нардепа с женой отпустили только после составления ряда протоколов, сообщили "Новости-N". В отношении Жолобецкого полиция составила три протокола об административных правонарушениях – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции и за невыполнение водителем требования полиции об остановке.

Еще один протокол, по статье "Мелкое хулиганство", составлен в отношении его супруги. 

Александр Жолобецкий – народный депутат Украины VIII созыва (фракция "Солидарность – Блок Петра Порошенко), депутат Николаевского городского совета 4, 5 и 6 созыва.

Этот инцидент не единственный, который произошел с политиком. Местные СМИ писали, что в 2012 году николаевский бизнесмен Владимир Савин заявил, что Жолобецкий с группой людей избил его. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сам Жолобецкий, комментируя инцидент, заявил, что не он был зачинщиком драки: "Я дал сдачи и завели уголовное дело". Позже в сети было опубликовано видео с ним.

Теги: драка, Николаев, полиция, народные депутаты, патрульная полиция, пьянство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Видео, фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Видео, фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Никитюк: Учу китайский язык
  Никитюк: Учу китайский язык G
Дмитрий ГОРДОН
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира G
Дмитрий ГОРДОН
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS