В Николаеве при задержании умер 29-летний мужчина

Николаевские полицейские приехали на вызов жителей, которые сообщили, что неизвестный бросает в прохожих кирпичами. При задержании мужчина умер, проводится проверка.

Вечером 3 сентября полицейские в Николаеве прибыли на вызов после сообщения о хулиганских действиях неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области.

"Около 20.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный проявляет неадекватное поведение, совершает хулиганские действия, бросает в прохожих кирпичами. На место происшествия были направлены наряды, ближайшим оказался наряд полиции охраны", – говорится в сообщении.

Мужчина оказал сопротивление полиции, в результате провоохранители были вынуждены надеть на него наручники.

После этого ему стало плохо, из-за чего полицейские сняли наручники и начали оказывать ему помощь. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть 29-летнего мужчины.

На месте работала следственно-оперативная группа. Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка.

"Тело будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий расследование будет проводить Государственное бюро расследований", – отметили в полиции.