В Николаевской области от бешенства умер мужчина. Его укусила собака

В Николаевской области 12 января от бешенства умер мужчина, сообщила пресс-служба управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.
"Пациент, госпитализированный 11 января этого года с диагнозом: "бешенство, манифестная форма" в тяжелой форме течения, умер вечером 12 января. В соответствии с приказом Управления здравоохранения облгосадминистрации комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено предоставления профильной медицинской помощи в районе во время обращения. Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района", – сказано в сообщении.
В первой половине недели планируют провести видеосовещание с руководителями учреждений здравоохранения Николаевской области по данному вопросу.
Пресс-служба Центра общественного здоровья 11 января сообщила в Facebook, что 31-летнего мужчину укусила беспризорная собака в августе 2019 года.
В апреле 2019 года Минздрав Украины призывал вакцинироваться от бешенства граждан, деятельность которых связана с опасностью заразиться.