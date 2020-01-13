В Николаевской области от бешенства умер мужчина. Его укусила собака

В августе 2019 года в Николаевской области 31-летнего мужчину укусила бездомная собака. 11 января 2020-го он скончался с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма".

В апреле 2019 года Минздрав Украины призывал вакцинироваться от бешенства граждан, деятельность которых связана с опасностью заразиться Фото: ЕРА

В Николаевской области 12 января от бешенства умер мужчина, сообщила пресс-служба управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

"Пациент, госпитализированный 11 января этого года с диагнозом: "бешенство, манифестная форма" в тяжелой форме течения, умер вечером 12 января. В соответствии с приказом Управления здравоохранения облгосадминистрации комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено предоставления профильной медицинской помощи в районе во время обращения. Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района", – сказано в сообщении.

В первой половине недели планируют провести видеосовещание с руководителями учреждений здравоохранения Николаевской области по данному вопросу.

Пресс-служба Центра общественного здоровья 11 января сообщила в Facebook, что 31-летнего мужчину укусила беспризорная собака в августе 2019 года.

В апреле 2019 года Минздрав Украины призывал вакцинироваться от бешенства граждан, деятельность которых связана с опасностью заразиться.