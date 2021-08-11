В Николаевской области разоблачили экс-чиновницу ВР и журналиста в "продаже" за $600 тыс. должности главы ОГА

По версии следствия, организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы – главу правления благотворительной организации.

"Женщина подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это она требовала у последнего $600 тыс. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению", – сообщили в Нацполиции.

Вчера, 10 августа, оперативники и следователи по силовой поддержке Управления "КОРД" задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы – $200 тыс.

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В пресс-службе Николаевской областной прокуратуры сообщили, что 36-летний задержанный также был журналистом, а ранее – помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Верховную Раду Украины. За указанные средства они обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета Министров Украины и решить вопрос о назначении гражданина на должность главы Николаевской ОГА.

Как сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на свои источники, задержанным является уроженец Сумской области Алексей Оскер, который трижды безуспешно баллотировался в Верховную Раду. В 2014 году он шел по округу №141 (Одесская область) от Радикальной партии Олега Ляшко и как самовыдвиженец в 2019 году по округу №158 (Сумская область) и в 2020 году на довыборах по округу №208 (Черниговская область). Был членом Радикальной партии Ляшко.

Он также является главой благотворительной организации "БФ "Алексея Оскера" и ранее был помощником на платной основе народного депутата 8-го созыва от РПЛ Алексея Ленского.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.