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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Новомосковске погиб депутат горсовета и редактор местной газеты. Коллеги и следствие подозревают самоубийство

Депутат Новомосковского горсовета (Днепропетровская область) журналист Андрей Александрович, получивший почти 100% ожогов тела во время взрыва и пожара в своей квартире, скончался в больнице.

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Взрыв произошел на третьем этаже многоэтажки
Взрыв произошел на третьем этаже многоэтажки
Фото: dp.dsns.gov.ua

9 июня умер 38-летний депутат городского совета Новомосковска Днепропетровской области Андрей Александрович, который был госпитализирован после взрыва в своей квартире. Первой об этом сообщила в Facebook "Полезная газета Новомосковска", которую редактировал Александрович.

Коллеги считают, что произошло самоубийство.

"Наверное, это самая большая ошибка в нашей жизни – переживать неудачные моменты наедине со своими мыслями. К сожалению, таким в последнее время был Андрей – замкнутым и полностью погруженным в свои мысли. Много испытаний выпало на его долю, а в последние годы жизни эти испытания становились все более сложными. Карьера журналиста и депутата оставила по себе не самую приятную отметину. Постоянные стрессы на работе и в повседневной жизни", – отмечается в некрологе.

https://www.facebook.com/poleznaya/posts/1575126149316405

Взрыв произошел около 5.30 9 июня, информировала пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Горела квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Из квартиры на четвертом этаже пожарные вывели семилетнего мальчика, он жив.

ТСН сообщала, что у Александровича были ожоги почти 100% поверхности тела. После того как газовая служба исключила утечку газа, основной версией следствия стал суицид депутата, говорилось в репортаже.

Теги: пожар, взрыв, Днепропетровская область, горсовет, Новомосковск, суицид
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