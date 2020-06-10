В Новомосковске погиб депутат горсовета и редактор местной газеты. Коллеги и следствие подозревают самоубийство

Депутат Новомосковского горсовета (Днепропетровская область) журналист Андрей Александрович, получивший почти 100% ожогов тела во время взрыва и пожара в своей квартире, скончался в больнице.

9 июня умер 38-летний депутат городского совета Новомосковска Днепропетровской области Андрей Александрович, который был госпитализирован после взрыва в своей квартире. Первой об этом сообщила в Facebook "Полезная газета Новомосковска", которую редактировал Александрович.

Коллеги считают, что произошло самоубийство.

"Наверное, это самая большая ошибка в нашей жизни – переживать неудачные моменты наедине со своими мыслями. К сожалению, таким в последнее время был Андрей – замкнутым и полностью погруженным в свои мысли. Много испытаний выпало на его долю, а в последние годы жизни эти испытания становились все более сложными. Карьера журналиста и депутата оставила по себе не самую приятную отметину. Постоянные стрессы на работе и в повседневной жизни", – отмечается в некрологе.

Взрыв произошел около 5.30 9 июня, информировала пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Горела квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Из квартиры на четвертом этаже пожарные вывели семилетнего мальчика, он жив.

ТСН сообщала, что у Александровича были ожоги почти 100% поверхности тела. После того как газовая служба исключила утечку газа, основной версией следствия стал суицид депутата, говорилось в репортаже.