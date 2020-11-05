В Одессе обезвредили группировку, которая похищала людей – прокуратура

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении организаторам и четырем участникам организованной группы, которая охотилась на своих жертв в социальных сетях, похищала людей и под угрозой физического насилия получала доступ к имуществу. Об этом сообщили в прокуратуре.

В Одессе пяти членам организованной группы сообщили о подозрении в совершении разбойных нападений и ряда похищениий людей ради наживы. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По информации следствия, злоумышленники находили своих жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали мужчин во время личных встреч, а затем, угрожая физическим насилием, получали доступ к ключам от квартир потерпевших, проникали в них и похищали ценное имущество.

"Вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора задание знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречи, устанавливать их материальное положение", – сказано в сообщении.

По ходатайству прокуроров подозреваемые находятся в следственном изоляторе.