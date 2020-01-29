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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе злоумышленники со стрельбой угнали инкассаторскую машину

Полиция задержала двух человек, которые похитили около 700 тыс. грн из автомобиля инкассаторов.

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Задержать подозреваемых помогли бойцы спецподразделения
Задержать подозреваемых помогли бойцы спецподразделения
Фото: npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали злоумышленников, которые с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем, обслуживающим сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из него сумку с деньгами. Об этом сообщил пресс-центр Национальной полиции.

29 января около 4.30 два человека выстрелили из ружья в сторону машины инкассаторов, стоявшей на улице Героев Крут. В автомобиле находился водитель, его напарник в этот момент направился к терминалу за деньгами.

Водитель выскочил из салона, грабители заняли его место и уехали. Их сопровождала еще одна машина, отмечает пресс-служба.

Инкассаторский автомобиль нападавшие бросили за несколько кварталов от места происшествия, а сами забрали сумку, в которой было около 700 тыс. грн.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

"И брошенный автомобиль инкассаторов, и машины подозреваемых оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРД нашли. Совсем скоро по горячим следам задержали и всех трех нападавших. Двух – по месту жительства в центре города, а третьего – в Суворовском районе. Подозреваемые – одесситы в возрасте 27 и 28 лет", – рассказали в полиции.

Изъяты доказательства причастности задержанных к разбойному нападению, добавили в ведомстве.

Теги: Одесса, оружие, инкассаторы, разбой
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