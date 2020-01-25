В Одесской области мужчина принес в банк 200 тыс. грн, потерянных инкассаторами – СМИ

Один из сотрудников коммунального предприятия "Муниципальная стража" в Южном Одесской области позвонил в полицию, когда вместе с коллегами нашел пакет с деньгами, потерянный инкассаторами, но там ему "не поверили", позже он сдал деньги в одно из местных отделений банка, пишет Yuzhny.info.

23 января в городе Южном сотрудник коммунального предприятия "Муниципальная стража" в городе Южном Одесской области нашел пакет, в котором было около 200 тыс. грн, сообщает Yuzhny.info.

Как пишет издание, один из инспекторов рассказал, что пакет выпал из машины инкассаторов. Мужчина позвонил в полицию, но там ему "не поверили, а за такую "шутку" припугнули админпротоколом".

Позже, рассмотрев пакет, сотрудник коммунального предприятия увидел там название банка и сдал обнаруженные деньги в одно из местных отделений финучреждения.