В Одесской области мужчина принес в банк 200 тыс. грн, потерянных инкассаторами – СМИ

23 января в городе Южном сотрудник коммунального предприятия "Муниципальная стража" в городе Южном Одесской области нашел пакет, в котором было около 200 тыс. грн, сообщает Yuzhny.info.
Как пишет издание, один из инспекторов рассказал, что пакет выпал из машины инкассаторов. Мужчина позвонил в полицию, но там ему "не поверили, а за такую "шутку" припугнули админпротоколом".
Позже, рассмотрев пакет, сотрудник коммунального предприятия увидел там название банка и сдал обнаруженные деньги в одно из местных отделений финучреждения.