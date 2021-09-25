В Одесской области во время охоты мужчина застрелил товарища – полиция

"В полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что изъяли и направили на экспертизу два охотничьих ружья. На исследования направляют также тело погибшего.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призвала граждан не забывать о технике безопасности при действиях с огнестрельным оружием и не направлять его в сторону людей.