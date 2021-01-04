В оккупированном Крыму мужчина убил полуторагодовалого ребенка из-за плача

3 января в региональное управление Следственного комитета России поступило сообщение, что в одном из домов Бахчисарая обнаружили тело полуторагодовалой девочки.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю / Facebook

23-летний отец признался в убийстве своего ребенка Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю / Facebook

В оккупированном Крыму мужчина убил полуторагодовалую дочь из-за ее плача. Об этом 4 января сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, 3 января поступило сообщение о том, что в одном из домов города Бахчисарай обнаружено тело девочки в возрасте полутора лет.

Прибывшие на место следователи-криминалисты не нашли признаков насильственной смерти, однако результаты медицинской экспертизы показали, что ребенок умер из-за удушения, говорится в сообщении.

23-летний отец погибшей признался в совершении преступления. Он заявил, что накануне "избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство".

В Следкоме РФ рассказали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и избивал супругу и детей. После убийства он придумал версию, что ребенок отравился угарным газом от печного отопления, и угрозами заставил жену подтвердить это.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).