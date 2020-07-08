В Польше подожгли отель с украинцами. Подозреваемого в поджоге поляка арестовали

4 июля в селе Погожище вблизи города Хшанув произошел пожар в рабочем отеле, где проживали украинцы. По данным МИД, граждане Украины во время происшествия не пострадали.

После пожара отель не пригоден для использования Фото: Marek Mędela / Twitter

В Польше подожгли рабочий отель, в котором проживали украинцы, сообщило Radio Kraków.

Происшествие случилось 4 июля в селе Погожище вблизи города Хшанув (находится в 50 км от Кракова).

В момент пожара в отеле находилось 12 человек.

Двухэтажное здание тушили почти сутки. Огонь охватил весь первый этаж. Radio Kraków отметило, что после пожара отель не пригоден для использования.

5 июля полиция задержала двух подозреваемых в поджоге, они поляки. Позже правоохранители объявили подозрение 42-летнему жителю Хшанува, сообщило 7 июля издание Gazeta Krakowska. Он тоже жил в отеле и, как отметили в хшановской полиции, постоянно конфликтовал с другими жильцами. В полиции подчеркнули, что конфликт носил личностный, а не национальный характер.

7 июля Хшанувский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого на три месяца. Его подозревают в поджоге, который угрожал жизни или здоровью многих людей либо имуществу в больших размерах (§1 ст. 163 Уголовного кодекса Польши), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным Gazeta Krakowska, в отеле в основном проживали украинцы, некоторые – семьями, которые работали на строительных объектах собственника отеля. Работодатель предоставил им жилье в другой гостинице.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал УНН, что во время пожара граждане Украины не пострадали. Данное дело находится на контроле Генконсульства Украины в Кракове.

В апреле газета Financial Times сообщила, что польские компании испытывают острую нехватку рабочей силы после того, как страну из-за пандемии коронавируса покинули многие украинцы. По информации издания, в 2019 году польские власти выдали украинцам 1,5 млн специальных разрешений на работу.