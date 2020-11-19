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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Польше после задержания умер украинец. Полицейские применяли к нему электрошокер

Точная причина смерти украинца после задержания польскими полицейскими станет известна после вскрытия, отметил прокурор Кшиштоф Копаня. По его словам, рано предполагать, что между действиями полиции и смертью задержанного есть связь.

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Польская полиция задержала украинца 15 ноября
Польская полиция задержала украинца 15 ноября
Фото: Polska Policja / Facebook

В Польше расследуют дело о смерти украинца, который умер сразу после задержания правоохранителями. Об этом агентству "Укринформ" 19 ноября сообщил представитель Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня.

Он рассказал, что точная причина смерти украинца станет известна после вскрытия. Известно, что к нему применили электрошокер.

"Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, встроенного в парализатор", – сказал прокурор.

По его словам, рано предполагать, что между действиями полиции и смертью задержанного есть связь.

Прокурор рассказал, что украинец приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на стройке. Он находился на карантине, но не придерживался его.

Как заявил Копаня, 15 ноября полиция получила сообщение, что "агрессивно настроенный мужчина" пытался попасть во двор и в дом местных жителей. По словам прокурора, мужчина бросал в полицейских разные предметы, а потом якобы вытащил нож. Правоохранители пытались успокоить мужчину словесно, а позже вызвали подкрепление и применили сначала слезоточивый газ, а потом парализатор. На задержанного надели наручники. После этого мужчине сразу стало плохо, бригада экстренной помощи констатировала смерть.

Консул консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил "Укринформу", что дело взяли под консульский контроль, учитывая его резонансность.

Горбань уточнил, что 44-летний украинец прибыл из Тернопольской области. Его семью известили о смерти.

Теги: Польша, полиция, украинцы
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