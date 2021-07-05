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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Польше украинца подозревают в убийстве земляка, ему грозит пожизненный срок. Мужчины могли спорить о принадлежности Крыма

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На одежде подозреваемого обнаружили пятна крови
На одежде подозреваемого обнаружили пятна крови
Фото: depositphotos.com

В польском городе Белосток 41-летний гражданин Украины подозревается в убийстве ножом 48-летнего земляка вечером 2 июля, его арестовали на три месяца. Об инциденте написало 5 июля местное издание Kurier Poranny.

По данным СМИ, инцидент произошел в доме на улице Кондукторской, где проживала группа иностранцев. В их числе были двое белорусов. Иностранцы работали на строительную компанию.

Из-за проливных дождей двое украинцев ушли с работы раньше. Вернувшись домой, они начали распивать спиртные напитки, сообщило издание.

Между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора из-за принадлежности Крыма. Во время застолья 41-летний мужчина схватил нож и нанес знакомому удары в голову, шею и плечи, утверждают в полиции. Мужчина погиб от полученных ранений на месте.

Прибывшие на место события полицейские нашли подозреваемого пьяным в кустах недалеко от дома. По словам заместителя прокурора Радослава Вишенко, белорусов после допроса отпустили, а украинцу предъявили подозрение в убийстве. Мужчина отказывается признать вину и давать показания. Перед этим он говорил, что не помнит о случившемся, поскольку был пьян. На его одежде обнаружили пятна крови.

Украинца арестовали на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

По сведениям телеканала TVN24, именно белорусы, которые жили на первом этаже дома, услышали шум и позже заметили тело в луже крови. Они немедленно уведомили об этом работодателя, а он уже вызвал полицию.

Теги: Польша, убийство, полиция, украинцы, иностранцы, застолье, мужчины, нож
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