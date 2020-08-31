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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Польше в частном доме произошел взрыв. Погибли четыре человека, в том числе ребенок

В полиции польского города Белосток сообщили, что при осмотре тел погибших в результате взрыва жилого дома обнаружили раны, нанесенные острым предметом, и следы самозащиты.

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В Польше в трехэтажном доме произошел взрыв
В Польше в трехэтажном доме произошел взрыв
Фото: Wschodzący Białystok / Twitter

В городе Белосток (Польша) произошел взрыв с возгоранием в жилом доме, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом 31 августа сообщило "Польское радио 24".

"Трагедия произошла в трехэтажном доме на улице Каштановой. Причина взрыва пока неизвестна. Вероятно, произошел взрыв газа. На территории работают 10 пожарных, в том числе поисковая группа. В районе провели обыск. Все указывает на то, что жертв больше нет", – говорится в сообщении.

Пожарные сообщили, что по прибытию на место происшествия снаружи дома стояла 10-летняя девочка, которой помогали посторонние. Еще трех человек вывели из здания спасатели, но никого из них не удалось спасти.

В полиции отметили, что при осмотре 10-летнего ребенка, ее 40-летней матери и 72-летней бабушки на теле обнаружили раны, нанесенные острым предметом. Также были раны, свидетельствующие о том, что женщины защищались. Правоохранители добавили, что у мужчины на шее обнаружили петлю, и заявили о вероятном самоубийстве.

В результате взрыва здание было частично разрушено, отмечает радио.

Теги: Польша, пожар, взрыв, жертвы, трагедия
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