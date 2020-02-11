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ПРОИСШЕСТВИЯ

В польском городе Торунь с криками "Польша для поляков" и "е...ать украинцев" напали на граждан Украины, Беларуси и РФ

По данным правоохранителей, группа из семи человек напала на пятерых иностранцев, граждан Украины, Беларуси и РФ. Полиция уже установила данные двух нападавших.

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Полиция опубликовала фото нападающих с камеры наблюдения
Полиция опубликовала фото нападающих с камеры наблюдения
Фото: torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

В польском городе Торунь в ночь с 8-го на 9 февраля группа людей побила пятерых человек, граждан Украины, Беларуси и РФ. Об этом пишет издание Ototorun.pl.

Инцидент произошел около 1.30 ночи. Нападавших, по данным полиции, было семеро.

Один из пострадавших рассказал изданию, что, по его мнению, причиной конфликта стал разговор на русском языке. Среди тех, кого избивали, была женщина. По словам мужчины, нападающие кричали "Польша для поляков" и "е...ать украинцев".

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, полиция опубликовала полученные изображения нападавших.

Как сообщила пресс-служба полиции города 11 февраля, уже установлены личные данные нескольких злоумышленников. Один из них – подросток. Данные еще одного мужчины установили, но пока не задержали, так как неизвестно его местонахождение.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что событие произошло на почве национальности", – отметила пресс-служба.

Мэр Торуни Михал Залесский осудил нападение.

"Воскресный инцидент в старом городе Торуни – это акт бандитизма и крайне ненавистного поведения... Я решительно осуждаю такое поведение! Настоятельно призываю людей, которые являются свидетелями таких событий, немедленно уведомить соответствующие учреждения и службы. Я надеюсь, что полиция быстро установит личности преступников и суд накажет их. Нулевая терпимость к преступникам!" - написал он в Facebook 10 февраля.

https://www.facebook.com/PrezydentToruniaMichalZaleski/posts/1036456290045723

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, нападение, украинцы
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