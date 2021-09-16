В Полтаве на уроке физкультуры школьнице стало плохо, она умерла – полиция

"По предварительной информации следствия, [...] на уроке физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. "Скорая", приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось", – говорится в сообщении.

Причины смерти пока не озвучены, ведется расследование.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.