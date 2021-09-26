В Полтавской области авто утонуло в реке, погибло три человека – полиция

Сегодня из воды достали авто Lada Priora с телами трех людей. Машина утонула накануне в реке Псел.

"По предварительным данным, автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, съехал в реку с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других остались в салоне", – говорится в сообщении.

Все трое погибших – мужчины в возрасте 29, 55 и 57 лет – были жителями села Большие Сорочинцы Полтавской области.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей).