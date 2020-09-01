В центре Киева задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Депутат сообщил, что это произошло под ОПУ

Полиция сообщила, что в правительственном квартале в Киеве задержали подозрительного мужчину, у которого обнаружили предмет, похожий на гранату. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что следственные действия проходят под Офисом президента на Банковой.

1 сентября в правительственном квартале в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Как сообщила пресс-служба полиции, сотрудники полка особого назначения №2 во время патрулирования улицы Банковой обратили внимание на подозрительного мужчину.

"При поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи", – проинформировали правоохранители.

Задержанного мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции, опасный предмет направили на экспертное исследование.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram, что инцидент произошел под Офисом президента.

"Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату", – написал он около 20.00.

Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что следственные действия на Банковой идут почти два часа. Как рассказали журналистам в полиции, предмет, похожий на боевую гранату, был найден в оставленной черной сумке.