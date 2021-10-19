В результате ДТП с "Уралом" во Львовской области погибло два человека

Авария произошла около 8.20 в Золочевском районе.

"На трассе Львов – Тернополь произошло столкновение автомобилей "Урал" и Volkswagen Caddy. В результате ДТП погибли водитель автомобиля Volkswagen Caddy 1960 года рождения, и пассажирка 1961 года рождения", – говорится в сообщении.

В территориальном управлении Госбюро расследований порталу Zaxid.net сообщили, что участником ДТП был грузовой автомобиль радиотехнической бригады ВСУ, которая дислоцируется в Липниках Львовской области. По предварительным данным, столкновение произошло по вине гражданского автомобиля, который выехал на встречную полосу.