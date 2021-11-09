В результате ДТП в Польше погибли два украинца, еще двое пострадали – МИД Украины

"В результате столкновения автомобиля погибли двое граждан. Остальные двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – сказал он.
Николенко отметил, что генконсульство Украины в Кракове предоставляет консульскую помощь пострадавшим. В частности, консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, а также готовят репатриацию тел погибших.
Авария произошла утром 9 ноября. Микроавтобус Mercedes врезался в дерево. СМИ сообщали, что погибли 25-летняя женщина и 24-летний мужчина. Водителя микроавтобуса, 25-летнего мужчину, а также 35-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.