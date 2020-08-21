В России произошел взрыв газа в многоэтажном доме. По данным СМИ, есть погибший

В Ярославле в десятиэтажном доме произошел взрыв газа. МЧС проводит эвакуацию жильцов.

На месте пожара работают 29 единиц техники и 103 сотрудника МЧС Фото: Андрей Лебедев / vk.com

Вечером 21 августа в десятиэтажном доме на улице Батова, 5 в Ярославле взорвался газ. В результате взрыва обрушены три этажа. Об этом сообщает сайт "76.ru".

После взрыва газа в многоэтажке произошло обрушение с пятого по третий этаж. Проводится эвакуация жильцов дома, об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам очевидцев, после взрыва в доме начался пожар.

По информации ТАСС, в доме 199 квартир. На месте пожара работают 29 единиц техники и 103 сотрудника МЧС.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отмечает "76.ru".