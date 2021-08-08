В России с поезда сняли около 90 детей, которые отравились

Детям стало плохо после ужина в вагоне-ресторане поезда Фото: depositphotos.com

Детей доставили в больницы Краснодарского края, где они проходят лечение.

"Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. Несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп. Всего 246 детей и 24 сопровождающих", – отметили в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 августа заявила, что ведется расследование отравления. По ее словам, причиной отравления детей стал норовирус второго типа, сообщило агентство ТАСС.

По информации ТАСС, дети отравились после ужина в вагоне-ресторане поезда. К полуночи дети начали жаловаться на рвоту и жидкий стул.