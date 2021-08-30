В столице двое пьяных киевлян разгромили троллейбус и избили водителя – полиция

"В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на улице Лаврской разбили стекло в троллейбусе… Прибыв на место происшествия, полицейские задержали лиц, на которых указали свидетели происшествия", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчины разбили стекло, сломали стеклоочиститель, а когда водитель сделал им замечание, избили его.

Задержанным 20 лет и 24 года. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.