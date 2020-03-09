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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Судане совершено покушение на премьера – возле его кортежа взорвалась бомба

Взрыв на пути следования кортежа премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука прогремел около 9.00. Травмы получил военнослужащий почетного караула, Хамдук не пострадал.

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В результате взрыва повреждено несколько автомобилей
В результате взрыва повреждено несколько автомобилей
Фото: EPA

Утром 9 марта на 64-летнего премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука было совершено покушение в столице страны Хартуме, сообщает издание Sudan Tribune.

Взрыв прогремел около 9.00 возле моста Кобер, когда Хамдук в кортеже ехал на работу.

В результате покушения политик не пострадал. Он написал в Twitter, что "полностью здоров".

"То, что произошло, не остановит путь перемен", – отметил Хамдук и опубликовал несколько фотографий из рабочего кабинета.

Издание Sudan Tribune со ссылкой на информацию полиции сообщает, что в результате взрыва бомбы пострадал один человек, повреждено несколько автомобилей, в том числе две машины из кортежа премьера. Пресс-секретарь Хамдука уточнил SUNA, что пострадавший – военнослужащий почетного караула, который получил легкую травму плеча во время падения с мотоцикла. 

В правительстве считают нападение террористическим актом. 

Хамдук – бывший заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки. Он стал премьер-министром Судана в августе 2019 года в рамках передачи власти гражданскому правительству. 

Согласно достигнутым договоренностям между военными и оппозиционными активистами, плавная передача власти продлится три года, в это время в переходной совет будут входить как представители военной верхушки, так и гражданские лица. На 2022 год запланированы всеобщие выборы, по итогам которых будет создана полностью гражданская структура власти.

Переговоры военных и оппозиции начались после свержения и ареста в апреле 2019 года президента Омара аль-Башира, который правил Суданом с 1989 года.

Теги: покушение, Судан, Омар аль-Башир, Абдалла Хамдук
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