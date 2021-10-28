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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Сумах на глазах жены застрелили активиста "Правого сектора"

В организации гибель Иванины связывают с его националистической и антикриминальной деятельностью
В организации гибель Иванины связывают с его националистической и антикриминальной деятельностью
Фото: suspilne.media

В Сумах 27 октября вечером убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

"Убийца ждал Александра у подъезда его собственного дома. Совершил более 10 выстрелов. Нападение на мужчину было совершено в присутствии жены", – говорится в сообщении.

В организации заявили, что причиной убийства стала националистическая деятельность Иванины, а "убийц следует искать среди любителей "русского мира".

О том, как произошло нападение, рассказал Общественному руководитель областной ячейки организации Сергей Супрун.

"Около 21.00 Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие – и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", – сказал Супрун.

Представитель Нацполиции Сумской области Владимир Крупецких сообщил Общественному, что сообщение об убийстве поступило в полицию в 21.10. Иванине было 29 лет.

Гибель активиста прокомментировал в Facebook глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. 

"Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" – Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия... Это ужасно и недопустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого!" – написал чиновник.

https://www.facebook.com/dmytro.zhyvytskyy/posts/1777552859110377

В день убийства Иванина выступал на сессии городского совета – поддерживал отмену решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках. Видео выступления опубликовано в его Facebook.

Местное издание Sumy Today отмечает, что ранее активист выступал также против депутата Сумского горсовета от ОПЗЖ Виталия Жиленко, против председателя общественной организации "Союз ветеранов АТО" Владимира Лаврика, и имел долгосрочный конфликт с братьями Сергеем и Петром Василенко, одного из которых называл "уголовным авторитетом и положенцем (вором в законе) Бурыни". 11 июля Иванина заявлял, что эти люди заказали его убийство.

В декабре 2020 года Сергей Василенко стрелял в Иванину в центре Сум, писал портал From-ua.

Контекст:

Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

Теги: Сумы, убийство, стрельба, Правый сектор, Сумская область, нападение, активист, Дмитрий Живицкий
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