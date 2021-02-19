В Тернополе несколько детей заразились ротавирусной инфекцией

В дошкольном учебном заведении подтвердили вспышку острой кишечной ротавирусной инфекции у 11 детей. Двоих отправили на стационарное лечение, а девять лечатся амбулаторно, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Тернополе в результате вспышки острой кишечной ротавирусной инфекции пострадало 11 детей, говорится в сводке Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 февраля.

"18 февраля в Тернополе по улице Паращука, 1 в дошкольном учебном заведении №10 лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной "ротавирусной инфекции" у 11 детей (2016 – 2017 годов рождения), из них два ребенка находится на стационарном лечении в Тернопольской детской больницы и девять детей лечатся амбулаторно", – говорится в сообщении.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, всего в заведении находилось 20 детей. Специалисты проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.