В Тернополе от стрельбы дробью пострадал еще один ребенок

Полиция установила второго ребенка, пострадавшего от выстрелов из охотничьего ружья. Дробинка попала мальчику в лицо. Мужчина, у которого изъяли оружие, не признается в том, что стрелял.

Два мальчика были рядом, когда получили травмы дробью Фото: depositphotos.com

В Тернополе от выстрелов из охотничьего ружья патронами с дробью пострадали два ребенка. Об этом сообщает ТСН 22 января.

Второму мальчику осколок дроби попал в лицо.

"Сегодня установлен еще один пострадавший ребенок, который был рядом с тем мальчиком. Он раньше не признавался. Сегодня его прооперировали, вынули еще одну дробинку, которая попала в лицо", – рассказал начальник отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Правоохранители нашли у местного жителя охотничье ружье, которое стреляет патронами с дробью.

"Когда мы проверяли информацию, обходили все окружающие дома, делали параллельно баллистическую экспертизу движения дробинок, которые были выявлены на месте, где находился мальчик. Эта экспертиза нас привела в одну из квартир, в которой проживает одинокий тернополянин. Мы нашли ружье, которое как раз стреляет соответствующими гладкоствольными охотничьими дробными патронами", – сказал Крета.

По его словам, когда стреляют таким патроном, дробинки разлетаются на очень большое расстояние, их много, в патроне может быть более 100.

Хозяин ружья не признается в содеянном, подозрение ему пока не предъявлено.

"Мы ружье изъяли и похожий патрон, проводим экспертизу, результатов еще нет. Проводим дополнительные действия, чтобы доказать или опровергнуть действия мужчины", – отметили в полиции.

21 января в Тернополе во время катания на санках недалеко от школы №26 11-летний мальчик получил ожоги, которые, были вызваны выстрелами из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Медики диагностировали у ребенка множественные ранения по всему телу. Во время операции достали более 30 осколков дроби. Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).