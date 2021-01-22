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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Тернополе обстреляли 11-летнего мальчика, когда он катался на санках

Медики из тела ребенка достали 30 инородных тел, похожих на дробь. Правоохранители обошли квартиры в близлежащих домах, у одого из жителей нашли оружие, из которого могли быть сделаны выстрелы. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Ружье, из которого, возможно, стреляли по ребенку, направили на экспертизу
Ружье, из которого, возможно, стреляли по ребенку, направили на экспертизу
Скриншот: Поліція Тернопільщини

21 января в Тернополе во время катания на санках недалеко от школы №26 11-летний мальчик получил ожоги, которые, вероятно, вызваны выстрелами из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Медики диагностировали у ребенка множественные ранения по всему телу.

"Во время операции медики достали более 30 инородных тел, похожих на дробь, которые травмировали и внутренние органы. Ребенку нужна еще одна операция, его доставили в столичную больницу", – отметили в релизе.

Полицея обошла прилегающую к месту ранения ребенка территорию, в одной из квартир правоохранители нашли гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.

По факту травмирования ребенка открыл уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Теги: Украина, оружие, Тернополь, полиция, экспертиза, хулиганство, правоохранители, уголовное производство, Нацполиция, мальчик, ранение, операция
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