В Украине из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов – ГСЧС

Без электричества остались населенные пункты в восьми областях Фото: depositphotos.com

"По состоянию на 7.00 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 130 населенных пунктов в восьми областях", – говорится в сообщении.

В Днепропетровской и Черкасской областях обесточены по 28 населенных пунктов, в Житомирской – 23, в Киевской – 14, в Запорожской – 13, в Черниговской – девять, в Сумской – восемь, в Кировоградской – семь.