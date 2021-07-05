В Одесской области из-за аварии на Молдавской электростанции обесточены 96 населенных пунктов

В ДТЭК отметили, что восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании электростанции Фото: depositphotos.com

"В 13.38 произошло аварийное отключение линии 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, которая питает наши подстанции "Раздельная" и "Кучурганы" в Одесской области. Сейчас без света остаются 96 населенных пунктов полностью и еще 47 частично в Раздельнянском и Одесском районах", – говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании электростанции.

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы подключить к сети наших клиентов и в первую очередь социально важные объекты", – подчеркнули в компании.