В Умани задержан подозреваемый в развращении школьницы

Задержанный познакомился с несовершеннолетней девочкой (ее возраст полиция не называет) в соцсетях. По данным правоохранителей, он общался с ребенком на интимные темы и просил присылать фото порнографического характера. Сейчас полиция разыскивает других возможных пострадавших.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон, ноутбук с фото- и видеоматериалами порнографического характера, флешки и сим-карты. Их отправили на экспертизу.

Против мужчины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.