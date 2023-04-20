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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Виннице ребенок выпал из окна шестого этажа. Девочка жива

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Спасатели обнаружили в квартире еще одного малыша
Спасатели обнаружили в квартире еще одного малыша
Фото: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

В Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал ребенок. Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области 19 апреля сообщило в Facebook.

В оперативно-спасательную службу накануне днем обратился местный житель. По его словам, двое детей в возрасте двух и трех лет закрылись в квартире изнутри.

"На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Ее за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи. Другого ребенка спасатели целого и невредимого передали родным", – говорится в сообщении ГСЧС.

Национальная полиция устанавливает виновных в произошедшем. Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

https://www.facebook.com/dsnsvin/posts/pfbid02wDQReZEr8KA4Vdt7W7jj45BGp1Xs6WrkgkwcEQRzYsiCpcimzWe7eiLjoEkc7UREl

Теги: ГСЧС, Винница, дети, ребенок
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