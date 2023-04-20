В Виннице ребенок выпал из окна шестого этажа. Девочка жива

В оперативно-спасательную службу накануне днем обратился местный житель. По его словам, двое детей в возрасте двух и трех лет закрылись в квартире изнутри.
"На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Ее за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи. Другого ребенка спасатели целого и невредимого передали родным", – говорится в сообщении ГСЧС.
Национальная полиция устанавливает виновных в произошедшем. Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра.