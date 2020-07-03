В Волынской области разоблачили злоумышленника, "продававшего" должности министров

По информации Офиса генерального прокурора Украины, мужчина планировал сформировать команду из 10 чиновников, оценив свое содействие каждому из них в $200–300 тыс.

В Волынской области задержали во время получения неправомерной выгоды мужчину, который обещал содействие в назначении на должность министра Кабинета Министров Украины, свои услуги он оценил в $200 тыс, сообщил Офис генерального прокурора Украины 3 июля.

По данным следствия, ранее гражданин "продал" еще одну должность в правительстве Украины за $150 тыс.

Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности мужчины к обману других лиц, поскольку он планировал сформировать команду из 10 будущих чиновников, оценив свое содействие каждому из них в $200–300 тыс.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.