Обналичили 47 млн грн. Двум экс-бухгалтерам "Правэкс Банка" сообщили о подозрении

Двух бывших бухгалтеров-кассиров ПАО КБ "Правэкс Банка" подозревают в служебном подлоге, незаконных действиях с документами на переводы и платежными картами. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Экс-сотрудницы банка незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан и подделали от их имени документы на перевод Фото: depositphotos.com

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины сообщили о подозрении двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ "Правэкс Банк". Их подозревают в служебном подлоге, незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 1 июля.

По версии следствия, бухгалтера-кассиры одного из отделений банка незаконно оформили банковские счета на имя четырех граждан, после чего подделали от их имени документы на перевод. Таким образом они обналичили более 47 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.