В Запорожье BMW врезался в билборд и загорелся. Три человека погибли, есть пострадавшие

По информации местного СМИ, очевидцы ДТП в Запорожье вытащили из автомобиля BMW мужчину и женщину – водителя и пассажира, еще трое людей, которые сидели на заднем сидении, погибли.

На месте ДТП работали несколько бригад спасателей, скорая помощь и полиция Фото: its_zp / Telegram

В Запорожье автомобиль BMW врезался в рекламную конструкцию и загорелся. Об этом 17 сентября сообщило 061.ua.

По информации издания, до приезда спасателей очевидцы вытащили из автомобиля мужчину и женщину – водителя и пассажира BMW, еще трое людей, которые сидели на заднем сидении, погибли. На месте ДТП находился еще один пострадавший мужчина. О его причастности к происшествию информации нет.

На месте ДТП работали несколько бригад спасателей, скорая помощь и полиция, говорится в сообщении.

Видео с места события опубликовал "Репортер UА" на YouTube-канале.

ВИДЕО