В Запорожье женщина сожгла себя на территории католического храма

По версии полицейских, женщина была на территории храма одна. Она облила себя легко воспламеняющимся веществом и подожгла. Самоубийство произошло в Запорожье на территории римо-католического храма.

Женщина облила себя горючим и подожгла Фото: depositphotos.com

Утром во вторник, 4 августа, в Запорожье на территории римо-католического храма неизвестная женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. В результате инцидента она сгорела заживо, сообщил сайт ТСН со ссылкой на информацию Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По данным полицейских, инцидент произошел 4 августа в 4.05 во дворе римо-католического храма на улице Заводской.

"Известно, что женщина была на территории храма одна, облила себя легко воспламеняющимся веществом и подожгла", – рассказали в полиции.

"Первый Запорожский" сообщает, что погибла молодая девушка, ее сожгли.

На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют личность погибшей, обстоятельства происшествия и мотив жертвы.