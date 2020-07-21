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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вернул пятилетний долг. В Одесской области мужчина из-за денег убил супружескую пару

В поселке Затока Одесской области мужчина убил супружескую пару. Он хотел вернуть деньги, которые дал им в долг пять лет назад. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к дому приятелей и сделал несколько выстрелов.

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Убийца был в нетрезвом состоянии
Убийца был в нетрезвом состоянии
Фото: depositphotos.com

В поселке Затока Одесской области мужчина решил вернуть деньги, которые дал в долг пять лет назад. Он взял ружье и расстрелял супружескую пару 20 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре уточнили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он пошел к дому приятелей, которым одолжил деньги.

"Мужчина позвал супругов к входным воротам частного дома и совершил несколько выстрелов в их сторону, после чего сразу покинул место преступления", – говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте.

"Я подхожу, он открывает калитку. Меня увидел и закрывает на автомате. Я лишил их жизни", – сказал задержанный в комментарии на видео, опубликованном пресс-службой Национальной полиции в Одесской области.

ВИДЕО
Видео: Поліція Одещини / YouTube

В полиции сообщили, что правоохранители задержали убийцу в течение часа. У него изъяли орудие убийства – гладкоствольное ружье.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Теги: Одесса, убийство, Затока, пожизненное заключение
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