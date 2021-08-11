Винницкий фермер на сутки закрыл своего рабочего в сушилке для фруктов из-за плохой работы

Рабочего закрыли в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища Фото: vn.npu.gov.ua

43-летний рабочий почти сутки без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища, снаружи засыпанного зерном. Мужчина мог там только сидеть из-за того, что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов.

Полицейские освободили рабочего, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера, внутри которого находилась сушилка.

Пострадавший рассказал полиции, что его в сушилке закрыл фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Предприниматель таким образом решил наказать работника, который плохо, по его мнению, отремонтировал трактор. Никаких денег за свою работу мужчина не получил.

Такие действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.