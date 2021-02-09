Во Франции самолет совершил посадку без шасси и загорелся, несколько человек ранены

В аэропорту Париж-Ле-Бурже в понедельник, 8 февраля, совершил опасную посадку бизнес-самолет Embraer Phenom 100. Из-за жесткой посадки самолет загорелся, сообщило в Twitter французское управление расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Accident du #phenom100 @embraer immatriculé 9H-FAM survenu ce jour à @GroupeADP #lebourget / Sortie de piste à l’atterrissage et début d’incendie / 5 enquêteurs @BEA_Aero sont sur place. (photo d’illustration uniquement) pic.twitter.com/aCQumxa8F1— BEA (@BEA_Aero) February 8, 2021
Самолет со сломанным шасси проехал "на животе" 800 метров, прежде чем остановиться, писало французское издание Le Parisien 8 февраля. Согласно предварительной информации, Embraer Phenom 100 не смог выпустить шасси. Самолет сильно поврежден, а шасси раздавлено, говорится в сообщении.
Из-за жесткой посадки самолет загорелся, но пожарным удалось быстро локализовать огонь. Жандармерия воздушного транспорта начала следствие, чтобы попытаться понять обстоятельства аварии. Для анализа был извлечен черный ящик с регистратором данных и разговорами пилотов, уточнило издание.
Пилот и трое пассажиров, летевших из Венеции, получили легкие ранения, их госпитализировали. По данным аэропорта Aéroports de Paris, который руководит аэропортом Ле-Бурже, подобные случаи чрезвычайно редки для них.
Движение на взлетной полосе временно приостановили. Самолетам пришлось использовать две другие взлетно-посадочные полосы аэропорта.
По информации Le Parisien, самолет Embraer Phenom 100 принадлежал мальтийской авиакомпании Luxwing, которая специализируется на высококлассных чартерных рейсах.