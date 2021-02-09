Во Франции самолет совершил посадку без шасси и загорелся, несколько человек ранены

Самолет Embraer Phenom 100 совершил опасную посадку в аэропорту Париж-Ле-Бурже, сообщило французское управление расследований и анализа безопасности гражданской авиации. Пилот и трое пассажиров получили ранения.

В аэропорту Париж-Ле-Бурже в понедельник, 8 февраля, совершил опасную посадку бизнес-самолет Embraer Phenom 100. Из-за жесткой посадки самолет загорелся, сообщило в Twitter французское управление расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Самолет со сломанным шасси проехал "на животе" 800 метров, прежде чем остановиться, писало французское издание Le Parisien 8 февраля. Согласно предварительной информации, Embraer Phenom 100 не смог выпустить шасси. Самолет сильно поврежден, а шасси раздавлено, говорится в сообщении.

Из-за жесткой посадки самолет загорелся, но пожарным удалось быстро локализовать огонь. Жандармерия воздушного транспорта начала следствие, чтобы попытаться понять обстоятельства аварии. Для анализа был извлечен черный ящик с регистратором данных и разговорами пилотов, уточнило издание.

Пилот и трое пассажиров, летевших из Венеции, получили легкие ранения, их госпитализировали. По данным аэропорта Aéroports de Paris, который руководит аэропортом Ле-Бурже, подобные случаи чрезвычайно редки для них.

Движение на взлетной полосе временно приостановили. Самолетам пришлось использовать две другие взлетно-посадочные полосы аэропорта.

По информации Le Parisien, самолет Embraer Phenom 100 принадлежал мальтийской авиакомпании Luxwing, которая специализируется на высококлассных чартерных рейсах.