Во Львове маршрутка сбила на переходе невесту Холодницкого

По данным агентства "Українські новини", невеста бывшего главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в результате ДТП получила легкие телесные повреждения. Холодницкий подтвердил, что маршрутка задела его невесту, и отметил, что травмы нетяжелые.

СМИ сообщили, что Бойко попала в ДТП Фото: Юлія Бойко / Facebook

Во Львове на пешеходном переходе маршрутка сбила невесту бывшего главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого Юлию Бойко. Об этом сообщило агентство "Українські новини" со ссылкой на источник в патрульной полиции.

По данным агентства, авария произошла около 11.30 21 сентября на улице Дорошенко, 25.

"Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", – сказал собеседник.

По предварительной информации, Бойко получила легкие телесные повреждения, она госпитализирована.

Telegram-канал "UN – сливы и груши" утверждает, что Холодницкий прервал отпуск, чтобы поехать в больницу к Бойко.

Канал также опубликовал фото с места аварии.

Львовское издание "Varta 1" сообщило, что маршрутка задела женщину зеркалом на переходе.

"Девушка каких-либо значительных повреждений не получила, водитель задел ее зеркалом. Она уехала машиной "скорой" на осмотр в больницу", – сказал корреспондент издания.

Холодницкий в комментарии "Украинской правде" отметил, что травмы его невеста получила нетяжелые.

В 2018 году стало известно, что Холодницкий встречается с юристом Юлией Бойко. Пара познакомилась во время матча Лиги чемпионов, пишет "Страна".

"Это самая красивая женщина на этой планете. Зовут Юля. Моя Юля. Этого достаточно. Все остальное – это тайна, это частная жизнь", – сказал он ТСН.

Холодницкий возглавил САП 30 ноября 2015 года. 21 августа 2020-го он сообщил, что уходит с этой должности.