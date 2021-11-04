Во Львове за нарушение правил дорожного движения оштрафовали Дарта Вейдера

Мужчину оштрафовали на 1700 грн за неправильно закрепленные номера на мотоцикле.

Как пишет издание, водителя мотоцикла Ducati Multistrada 950 остановили в центре Львова 12 августа. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения в конце октября.

В решении суда указано, что Вейдер является депутатом Одесского горсовета, но такого депутата в горсовете Одессы нет.

Контекст:

Дарт Вейдер от Блока Дарта Вейдера баллотировался в мэры Одессы на местных выборах в 2020 году. Тогда выборы выиграл действующий мэр Геннадий Труханов.

Как сообщает движение "Чесно", в 2015 году Дарт Вейдер баллотировался в Одесский городской совет VII созыва от Блока Дарта Вейдера, не выбран; в 2014 году баллотировался в Верховную Раду VIII созыва от Интернет-партии Украины по округу №135, но тоже избран не был. Работает в общественной организации "Мото хелс", оператором помощи.