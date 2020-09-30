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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области нашли застреленными двух детей и их мать. Полиция говорит о самоубийстве

По данным полиции Львовской области, жительница одного из сел застрелила дочек, а затем покончила жизнь самоубийством.

По данным полиции, стреляли из охотничьего ружья
По данным полиции, стреляли из охотничьего ружья
Фото: pixabay.com (архив)

В Старосамборском районе Львовской области нашли застреленными 36-летнюю женщину, которая проживала в одном из сел, и ее двух дочек в возрасте пяти и девяти лет. Об этом 30 сентября проинформировала в Facebook полиция региона.

"Тела... были обнаружены на территории комплекса отдыха. (...) Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья", – говорится в сообщении.

Правоохранители направили оружие на экспертизу.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "самоубийство".

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/4987422271298138

По данным Zaxid.net, трагедия произошла в селе Великая Волосянка.

Теги: оружие, убийство, Львовская область, самоубийство, экспертиза, дети, уголовное производство, мать
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