Во Львовской области ребенок погиб от удара молнии

"2 июля в 21.45 в селе Тарасовка Львовского района от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Глава Пидберизцивской объединенной территориальной общины Василий Коваль в комментарии Zaxid.net сообщил, что причиной смерти подростка могло стать поражение электрическим током. Он рассказал, что трагедия произошла возле церкви, когда местные жители проводили там ремонт и уборку.

Точная причина смерти ребенка устанавливается.