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ПРОИСШЕСТВИЯ

Возле места смертельной аварии в Харькове водитель BMW устроил дрифт, полиция установила собственника машины

Вечером 26 февраля в центре Харькова водитель лихачил, подрезая другие машины, и едва не стал виновником аварии. Инцидент произошел в нескольких метрах от перекрестка, где в октябре 2017 года погибли шесть пешеходов.

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В полиции заявили, что водитель "цинично пренебрег" правилами дорожного движения
В полиции заявили, что водитель "цинично пренебрег" правилами дорожного движения
Скриншот: Харьков 1654 / Telegram

Вечером 26 февраля на площади Конституции в центре Харькова водитель BMW устроил опасное шоу – он дрифтовал, подрезая другие автомобили. Видео инцидента опубликовал в своем Instagram председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, потребовав от руководства облуправления Нацполиции немедленно отреагировать на случившееся.

Telegram-канал "Харьков 1654" разместил видео с другого ракурса, где заметно, что дрифт едва не привел к аварии.

Полиция установила номер и собственника BMW, сообщил журналистам 27 февраля начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, информирует "Харків Times".

Однако в полиции не могут с уверенностью сказать, являются ли номера подлинными; неизвестно также, кто был за рулем.

"Из тех кадров, которые мы видели, мы установили, что было пренебрежение – причем с особым цинизмом – правилами дорожного движения и, наверное, правилами общественной морали", – заявил Сокуренко.

Инцидент произошел в нескольких метрах от перекрестка, где 18 октября 2017 года в ДТП с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Теги: Харьков, автомобили, Нацполиция, ДТП в Харькове, Алексей Кучер, Валерий Сокуренко
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