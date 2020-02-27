Возле места смертельной аварии в Харькове водитель BMW устроил дрифт, полиция установила собственника машины

Вечером 26 февраля в центре Харькова водитель лихачил, подрезая другие машины, и едва не стал виновником аварии. Инцидент произошел в нескольких метрах от перекрестка, где в октябре 2017 года погибли шесть пешеходов.

Вечером 26 февраля на площади Конституции в центре Харькова водитель BMW устроил опасное шоу – он дрифтовал, подрезая другие автомобили. Видео инцидента опубликовал в своем Instagram председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, потребовав от руководства облуправления Нацполиции немедленно отреагировать на случившееся.

Telegram-канал "Харьков 1654" разместил видео с другого ракурса, где заметно, что дрифт едва не привел к аварии.

Полиция установила номер и собственника BMW, сообщил журналистам 27 февраля начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, информирует "Харків Times".

Однако в полиции не могут с уверенностью сказать, являются ли номера подлинными; неизвестно также, кто был за рулем.

"Из тех кадров, которые мы видели, мы установили, что было пренебрежение – причем с особым цинизмом – правилами дорожного движения и, наверное, правилами общественной морали", – заявил Сокуренко.

Инцидент произошел в нескольких метрах от перекрестка, где 18 октября 2017 года в ДТП с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.