Выгнал из дома пьяный отец. В Киевской области ночью нашли ребенка без верхней одежды

О ребенке в полицию сообщил мужчина, который увидел несовершеннолетнего на улице.

"Заявитель обратил внимание, что мальчик был слишком легко одет. Мужчина узнал, что ребенка выгнал из дома нетрезвый отец. Прибыв на место вызова, на остановке общественного транспорта инспекторы заметили малолетнего ребенка. Полицейские узнали у мальчика место его проживания", – отметили в релизе.

Мать ребенка сказала патрульным, что все время, пока сына не было дома, вела его поиск. Ребенка передали ей и провели с ней профилактическую беседу.

"Женщина написала объяснение этой ситуации, которое патрульные передадут в отделение полиции", – уточнили в полиции.