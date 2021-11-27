Взрыв в пятиэтажке в Николаевской области. Под завалами нашли женщину без сознания

Об этом проинформировал пресс-центр ГСЧС.

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждено четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

Из дома эвакуировали 50 человек. Женщина, которую нашли в 13.00, по данным полиции, жила одна. Кроме нее, пострадали еще трое.

Сейчас продолжаются демонтаж конструкций и поиски пострадавших, над этим работают 119 человек, в том силе медики, работники облгаза и облэнерго, сообщил в Facebook начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

По его словам, местные власти намерены временно расселить пострадавших жильцов.