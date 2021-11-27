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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаевской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

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Предварительно в доме произошел взрыв бытового газа на пятом этаже
Предварительно в доме произошел взрыв бытового газа на пятом этаже
Фото: mk.dsns.gov.ua

В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября случился взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительная причина – взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате инцидента разрушены четвертый и пятый этажи.

В результате взрыва пострадало три человека. Их передали медикам, у одного из пострадавших перелом руки и повреждение позвоночника, два человека в шоковом состоянии.

Всего из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже, возможно, находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время ГСЧС при помощи крана демонтирует разрушенные части дома.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

Теги: взрыв, ГСЧС, Николаевская область, пострадавшие
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