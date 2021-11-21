Во Львове на химическом заводе прогремел взрыв. Над городом образовалось облако пыли

После взрыва в здании химзавода вылетели стекла Фото: varta1.com.ua

Руководство завода сообщило журналистам, что причиной взрыва стало срабатывание аварийно-защитного клапана высокого давления.

"Это повлекло за собой значительный хлопок, который слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, – пыль, которую подняло в воздух,” – отметили на предприятии.

По информации руководства, угрозы для жизни и здоровья людей нет. В результате инцидента никто не пострадал.

На территории завода работали полиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям. К 15.20 все службы покинули территорию химзавода, уточнили в публикации.

ВИДЕО

Видео: VARTA1 / YouTube