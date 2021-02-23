"Задержали за 40 минут". В Хмельницкой области пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Виновник смертельного ДТП скрылся с места происшествия, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

В Хмельницкой области пьяный полицейский на автомобиле насмерть сбил женщину. Об этом 23 февраля в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"В Хмельницкой области работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший – я принципиален в этих вопросах. Он уволен из органов полиции", – написал Клименко.

По его словам, все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.