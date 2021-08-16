Закупил технику на 8,7 млн гривен, которая угрожала жизни военных. ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны

Подозреваемому грозит от семи до 10 лет тюрьмы Фото: dbr.gov.ua

По версии следствия, чиновник, злоупотребляя властью, закупил технику, которая оказалась непригодной для использования в Вооруженных силах Украины.

"Антиснайперские системы содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечали потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем на 8,7 млн гривен", – сообщили в ГБР.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины (умышленное совершение действий, выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий, совершенное группой лиц, в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемому грозит от семи до 10 лет тюрьмы.